FOCUS Umfrage: Lernen digital

Home Learning für Studierende der Beuth Hochschule für Technik in Berlin

Nicht nur Eltern und Lehrer können derzeit erfahren, was es bedeutet aus dem Stand heraus Lerninhalte auf anderen Wegen als durch den direkten Kontakt im Klassenraum zu vermitteln. E-Learning, Webinare, Videokonferenzen – mit einem Schlag wird die Nation ins digitale Zeitalter katapultiert. Während Lehrer an den normalen Schulen damit durchaus Schwierigkeiten haben, sind unsere Weiterbildungseinrichtungen für Augenoptik und Optometrie gut vorbereitet. Wir haben bei einigen Schulen nachgefragt. Heute: Beuth Hochschule für Technik in Berlin. Professor Dr. Holger Dietze beantwortet unsere Fragen

FOCUS: Wie organisiert sich aktuell der Studiengang Augenoptik/Optometrie in der Beuth Hochschule?

Dietze: Der Beginn des Sommersemesters ist für die gesamte Hochschule auf den 20. April verlegt worden. Klausuren und Abschlussprüfungen können derzeit bis in den Mai hinein verschoben werden. Das Sommersemester ist mit seinen vielen Feiertagen ohnehin zu kurz für das Vermitteln der von uns angedachten Lehrinhalte – wir müssen daher sehr straff planen und werden bereits Anfang April mit den ersten Online-Kursen beginnen. Das Planen geschieht z. B. über regelmäßige Skype-Konferenzen, an denen alle Mitarbeiter und Professoren des Studienganges teilnehmen sowie über regelmäßige Updates zur aktuellen Situation von der Hochschulleitung.

FOCUS: Wie werden die Inhalte an die Studierenden weitergegeben?

Dietze: Zunächst werden wir versuchen, die Inhalte aus den Vorlesungen in ein online-Format zu verpacken und über unsere digitale Lernplattform bereitzustellen. Für viele Inhalte aus der Augenoptik ist das allerdings nur begrenzt möglich, z.B. wenn Strahlengänge für ein optisches System entwickelt werden müssen oder begleitende Versuche aufgebaut werden sollen. Wir hoffen aber darauf, dass der normale Betrieb noch innerhalb des Sommersemesters wieder aufgenommen werden kann und somit einige Vorlesungen im direkten Kontakt mit den Studierenden gehalten werden können.

FOCUS: Wie kann man nun Praxis vermitteln – oder ruht dieser Bereich erst einmal?

Dietze: Die für den Augenoptikerberuf und für die Ausbildung an den Hochschulen so wichtige Praxis (das Studium A/O enthält ca. 40% Praxisanteil) muss vorläufig ruhen, weil diese nur im direkten Kontakt mit den Studierenden oder sogar mit externen Probanden möglich ist. Wir hoffen mit allen Menschen gemeinsam auf baldige Rückkehr normaler Zustände, um die Praxis in geballter Form, d.h. möglicherweise auch an Abenden und Wochenenden, in der zweiten Semesterhälfte nachholen zu können.

FOCUS: Wie sind die Reaktionen der Studierenden?

Dietze: Die Studierenden reagieren derzeit sehr verhalten – nur die Studierenden mit einer unmittelbar bevorstehenden Abschlussprüfung machen sich Sorgen, weil sie die neuen Regularien noch nicht kennen oder weil sie den Beginn des Arbeitsverhältnisses nach dem Studium in Frage gestellt sehen. Die schwierige Situation wird aber von allen verstanden, so dass Lehrkräfte und Studierende jetzt eher eine „Solidargemeinschaft“ bilden und sich gegenseitige bei allen aufkommenden Fragen und Schwierigkeiten unterstützen.

FOCUS: Wie können Leistungen überprüft werden?

Dietze: Abschlussprüfungen werden bei uns sehr erfolgreich und erfreulich unkompliziert über Skype durchgeführt. Hierfür erstellen Studierende eine Präsentation mit den wesentlichen Inhalten ihrer Abschlussarbeiten und präsentieren diese vor laufender Kamera den Mitgliedern der Prüfungskommission. Bei Klausuren ist die Verwendung von Skype oder ähnlichen Anwendungen nur in kleinen Gruppen zulässig und nur bedingt möglich. Hier haben wir bislang noch keine Erfahrungen sammeln können. Praktische Prüfungen sind leider über die online-Schiene gänzlich ausgeschlossen.

Von Silke Sage, FOCUS Aprilausgabe 2020

„Nur die Studierenden mit einer unmittelbar bevorstehenden Abschlussprüfung machen sich Sorgen, weil sie die neuen Regularien noch nicht kennen oder weil sie den Beginn des Arbeitsverhältnisses nach dem Studium in Frage gestellt sehen.“

Bild: Professor Dr. Holger Dietze