Formuleyes: Formel 1-Brillen in den Startlöchern

Neue Partnerschaft ermöglicht exklusive Brillenkollektion zur Rennserie

Der britische Brillenanbieter Formuleyes hat eine Partnerschaft mit der Formel 1 angekündigt und wird ab Mitte September eine erste von vielen weiteren angedachten Kollektionen an Premium-Brillen herausbringen. Die erste Kollektion soll passend zum 70-jährigen Jubiläum der Formel 1 die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Rennsports feiern.

Die erste Kollektion wird drei Brillen umfassen, die alle einen anderen Aspekt dessen repräsentieren, was die Formel 1 so besonders macht. Die 'Titanium' ist das Highlight der Kollektion, da sie aus vollständig nachhaltigem Material hergestellt wird und mit der Zero-Footprint 3D-Druck-Technologie hergestellt wird, was jede Brille einzigartig und außergewöhnlich machen soll.

Das Modell 'Gold' soll das 70-jährige Sporterbe repräsentieren und bietet nachhaltige Qualität, hergestellt aus handgefertigtem Zelluloseacetat, Titan und Karbonfaser. Abgerundet wird die Kollektion durch die 'Red', die Sport und Mode kombiniert und Brillen bietet, die auf der Straße oder der Rennbahn getragen werden können. Die drei Modelle sollen vom 15. September an jeweils monatlich erhältlich sein.

Der bei der Formel 1 für den Bereich Digitales und Lizenzen zuständige Frank Arthofer sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, eine Reihe von Produkten in einer Kategorie auf den Markt zu bringen, die unserer Meinung nach den Kern unserer Marke ausmacht. Brillen und Motorsport waren schon immer miteinander verbunden, und wir sind stolz darauf, mit Formuleyes zusammenzuarbeiten, um unseren Fans großartige Produkte anbieten zu können“.

Didier Coton, Vorstandsvorsitzender und CEO von Formuleyes: „Nach dem Kampf gegen die Widrigkeiten, mit denen wir in diesem Jahr bereits konfrontiert waren, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als den jetzigen. Ob auf oder neben der Rennstrecke, die Formel 1 hat immer die höchsten und besten Qualitäten verlangt, wenn es um Technik, Präzision, Innovation und Design geht. Dem gleichen Ethos folgend, fühle ich mich heute zusammen mit unserem Gründer Jonathan van Blerk, einem Experten in der Brillenindustrie, geehrt, mit der Formel-1-Gruppe zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund sind wir als Team heute stolz darauf, die erste von vielen Formel-1-Brillenkollektionen auf den Markt zu bringen. Unser Plan für die Zukunft ist es, jedes Jahr neue und aufregende Modelle einzuführen, die einen Einblick in diesen einzigartigen und faszinierenden Sport geben“.