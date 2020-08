Forschung: Myopiemanagement

Multifokallinsen für Kinder

Multifokale Kontaktlinsen könnten dazu beitragen, das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit bei Kindern zu mindern. So lautet das Ergebnis einer Studie, über die Wissenschaftler im Fachblatt "Jama" berichten.

Für die Blink-Studie ("Bifocal Lenses In Nearsighted Kids") teilte ein Team um den Augenarzt Jeffrey Walline 287 kurzsichtige Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren in drei Gruppen ein: Die eine Gruppe trug Normallinsen, die zweite multifokale weiche Linsen mit einer Stärke von +1,5 dpt und die dritte Gruppe Multifokallinsen mit einer Stärke von +2,5 dpt. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollten die Kinder die jeweiligen Linsen tagsüber so oft tragen, wie es ihnen möglich war.

Am Ende des Studienzeitraums war die Myopie in der Gruppe mit den starken multifokalen Linsen am wenigsten vorangeschritten: um nur 0,60 dpt. In der Gruppe mit mittlerer Stärke waren es 0,89 dpt und in der Gruppe mit einfachen Linsen 1,05 dpt.

Gleichzeitig verlangsamten die starken multifokalen Linsen das Augenwachstum: In der Gruppe mit den starken Kontaktlinsen wuchs der Augapfel im Untersuchungszeitraum in der Länge um 0,42 Millimeter, bei den Kindern mit den schwächeren Multifokallinsen um 0,58 Millimeter und bei denjenigen, die Normallinsen trugen, um 0,66 Millimeter.

Anders als Erwachsene hätten die Kinder mit den starken multifokalen Kontaktlinsen zudem keine Adaptionsschwierigkeiten, betont Studienleiter Jeffrey Walline: „Kinder können ihre Augen immer noch fokussieren, obwohl sie multifokale Kontaktlinsen tragen. Es ist also so, als würden sie mit normalen Kontaktlinsen ausgestattet. Sie passen sich viel einfacher an als Erwachsene.“ Eine Folgestudie soll nun klären, wie lange Multifokallinsen idealerweise getragen werden sollten und wie sich ein Absetzen auf die Myopie auswirke.

Für Wolf Alexander Lagrèze, Leiter der Kinderophthalmologie an der Universitäts-Augenklinik Freiburg, ist die Blink-Studie eine insgesamt „gut geplante, sorgfältig ausgeführte und gut kontrollierte“ Untersuchung. Der beobachtete Effekt von Multifokallinsen sei zwar nicht neu, allerdings seien die Autoren im Vergleich zu früheren Studien dreiarmig vorgegangen. „So kann eine Dosis-Wirkungs-Beziehung untersucht werden“, führt Lagrèze, der auch Mitglied der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) ist, in einer unabhängigen Einordnung aus.

