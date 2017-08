Freie Fahrt für gutes Licht – und gute Sicht!

ZVA ist Partner der Aktion "Licht Test"

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) ist seit vielen Jahren Partner der Aktion Licht-Test, die vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) initiiert wurde. Unter dem Motto „Freie Fahrt für gutes Licht“ können Autofahrer im Oktober wieder ihre Fahrzeugbeleuchtung kostenlos überprüfen lassen. Innungsaugenoptiker haben die Möglichkeit, den Aktionsmonat medienwirksam für sich zu nutzen.

Der ZDK hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe der Aktion Licht-Test die Mängel an den Lichtanlagen von Pkw und Nutzfahrzeugen weiter zu reduzieren. Für gute Sicht im Straßenverkehr – besonders in der dunklen Jahreszeit und widrigen Lichtverhältnissen – ist es jedoch ebenso wichtig, die eigenen Augen regelmäßig vom Fachmann überprüfen zu lassen. Der Aktionsmonat Oktober bietet deshalb eine gute Gelegenheit, mithilfe der medialen Aufmerksamkeit neue Kunden zu gewinnen und zum Beispiel am Rande von kostenlosen Sehtests passende Produkte wie etwa spezielle Autofahrergläser zu empfehlen.

Passende Werbemittel für Augenoptiker

Der Flyer des ZDK kann von Innungsbetrieben bei Interesse ab September bei den Landesinnungsverbänden und Landesinnungen oder beim ZVA angefordert werden. Darüber hinaus stehen ihnen im Werbemittelshop der „Einmal im Jahr zum Optiker“-Kampagne aufmerksamkeitsstarke Vorlagen für die personalisierte Werbung im eigenen Geschäft zur Verfügung. Unter http://www.werbemittel.1xo.de können Poster für Straßenstopper oder Schaufenster ebenso heruntergeladen werden wie zahlreiche Anzeigenvorlagen zum Thema Straßenverkehr und Sehen. Auch ein Video, das während des Aktionszeitraums als Dauerschleife zum Beispiel auf der eigenen Website eingesetzt werden könnte, findet sich dort.