Freisprechungsfeiern in Baden- Württemberg

282 Prüflinge haben bestanden

282 frischgebackene Gesellinnen und Gesellen wurden vom 23. bis 25. Juli 2018 in Baden-Württemberg feierlich freigesprochen. 320 Prüflinge traten zur Gesellenprüfung Teil 2 (Sommer- und Winterprüfung) an, womit die Quote derer, die ihre Prüfung bestanden haben, bei 88,12 Prozent liegt. Im gesamten Gebiet des Südwestdeutschen Augenoptiker-Verbandes, inklusive der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland, haben 89,46 Prozent der Prüflinge den Sprung in die Gesellenzeit geschafft.

Die Augenoptiker-Innung Baden-Württemberg und der Südwestdeutsche Augenoptiker-Verband gratulieren allen Gesellinnen und Gesellen ganz herzlich und wünschen für den weiteren Berufsund Lebensweg alles Gute.