FSAO-Jena: Zu Gast bei der Hecht Contactlinsen

Exkursion der Hermann Pistor Fachschule

Im Rahmen einer Studienfahrt waren Dozenten und Schüler der Hermann Pistor Fachschule für Augenoptik aus Jena bei Hecht Contactlinsen zu Gast. Die Gruppe startete mit einer Betriebsführung, bei der sie interessante Einblicke in die Produktion - das Herzstück der Firma - bekamen. Zu sehen, wie viele Arbeitsschritte in einem Produktionsablauf einer maßgefertigten Kontaktlinse notwendig sind, um den hohen Qualitätsstandards zu genügen, sorgt immer wieder für Staunen. Sehr aufmerksame Zuhörer hatte Mario Rehnert in seinem anschließenden Seminar mit dem Schwerpunktthema Keratokonus und dessen Versorgungsmöglichkeiten mit Kontaktlinsen.