Für mehr Barrierefreiheit: Be My Eyes

Die besten Apps für Android

In der Kategorie "Accessibility Experience" geht es um Apps, die die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen oder besonderen Bedürfnissen fördern. Den Preis bekommt "Be My Eyes" – die App hilft Blinden und Sehbehinderten, indem sie über das Smartphone eine Live-Videoverbindung mit Sehenden aufbaut. Diese können Hilfsbedürftigen so ihre Augen leihen und sie im Alltag unterstützen.



