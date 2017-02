Galifa: Neuer Vertriebsleiter

Joachim Penn übernimmt Vertriebsleitung

Joachim Penn heißt der neue Vertriebsleiter der Galifa AG. Als CMO und Geschäftsleitungsmitglied übernimmt er ab sofort die Leitung von Marketing und Vertrieb des innovativen Schweizer Kontaktlinsenherstellers - in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Bereits beim Einstieg bei Galifa 2012 konnte Joachim Penn auf viel solides Fachwissen bauen. Basis dazu bildet seine Ausbildung zum Augenoptikermeister und Kontaktlinsenanpasser. Darauf folgten mehrere erfolgreiche Jahre als Geschäftsführer bei einem Kontaktlinseninstitut in Österreich.

Bei Galifa konnte Joachim Penn sein Know-how in der Folge weiter vertiefen, seit 2012 als Gebietsleiter und seit 2015 als Verkaufsleiter für Österreich. Zurzeit ergänzt er seine Fähigkeiten zusätzlich durch ein Studium zum MBA in Marketing und Vertrieb. Als passionierter Kontaktlinsen-Anpasser freut sich der gebürtige Österreicher darauf, nun mit noch mehr Kunden in direktem Kontakt zu stehen und dabei ihre Bedürfnisse noch besser kennen zu lernen.

Sein Vorgänger Heinrich Müller wechselt zu einem Pharmaunternehmen in seiner Heimatregion Bayern. Er hat von 2012 bis 2017 mit Persönlichkeit, Engagement und Kompetenz sehr viel für die Galifa AG geleistet, wofür ihm Geschäftsleitung und Teamkollegen danken.