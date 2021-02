GIGI Studios: Außendienst-Team komplettiert

Angelika Dressler bereist den Norden Deutschlands

GIGI Studios vervollständigt sein Außendienst-Team in Deutschland.

Angelika Dressler ist seit über 25 Jahren ein bekanntes Gesicht in der Augenoptik. Ihren Kunden ist sie zuletzt durch die Vertretung von „DIOR" und "Oliver Peoples" in guter Erinnerung geblieben.

Ab dem 1. März bereist Angelika Dressler das Postleitzahlen-Gebiet 2, somit den Norden von Deutschland und freut sich auf ihre neue Herausforderung mit GIGI Studios.