Gloryfy: Brillen holen sich Investment

Gloryfy räumt bei der TV-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ ab

Für Christoph Egger war der Auftritt in der „Höhle der Löwen” (VOX) beeindruckend.

Die Tiroler Brillenmanufaktur, die 2004 gegründet wurde, seit 2011 in Serie produziert und im Vorjahr in Österreich und der Schweiz mit der Produktion von knapp 60.000 bruchsicheren Brillen rund 2,8 Mio. € umsetzte, wagte sich beim deutschen Privatsender VOX in die „Höhle der Löwen”. Die beiden Löwen Carsten Maschmeyer und Frank Thelen einigten sich in der Sendung auf ein Investment in Gloryfy in der Höhe von 750.000 € für 20% Anteile am Unternehmen.

Frank Thelen hat sich mittlerweile entschlossen, das Investment nicht weiter zu verfolgen. Aktuell befindet sich Carsten Maschmeyer und sein Team mit Gloryfy Unbreakable in Verhandlungen und bereits in der Due-Diligence-Prüfung – die Gespräche sind weit fortgeschritten, eine Absichtserklärung wurde schon unterzeichnet.