Götti: Frame of the Year 2018

Sonnenbrille DC05 erhält Auszeichnung

An der diesjährigen Verleihung der Optician Awards in London ist die Sonnenbrille DC05 aus der Götti Perspective Kollektion als „Frame of the Year 2018“ ausgezeichnet worden.

Die Sonnenbrille besticht in ihrem Stil, der Formgebung, der Farbkombination sowie in technischer Hinsicht. Die Designsprache ist klar und aufs Minimum reduziert. Alle Einzelteile sind als eine Art Baukasten konstruiert und kommen ohne Lötverbindung oder Schrauben aus. Das Scharnier und die Glasverbindung sind eine technische Innovation.

„Für mich ist die randlose Brille die Königsdisziplin im Brillendesign. Die vielen technischen Anforderungen mit so wenig Material zu realisieren, hat über 8 Jahre Entwicklungszeit eingenommen. Dass die Jury diese Innovation mit dieser Auszeichnung honoriert, freut uns sehr.“ Designer und Inhaber Sven Götti.