Götti: German Design Award 2017 gewonnen

Sonnenbrille gewinnt Design-Preis

Die Schweizer Brillenmarke Götti erhält den renommierten German Design Award 2017 in der Kategorie „Lifestyle and Fashion“ für die Sonnenbrille Tamal. Das Modell gehört zur „Spin & Stow 360°“-Kollektion und steht für hochwertiges Design und innovative Funktionalität. Tamal vereint Retro-Optik und moderne Technik: Die paten­tierten Brillenbügel, welche um 360° drehbar sind, lassen sich flach zusammenfalten und ermöglichen somit ein platzsparendes Verstauen.

Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Der Preis wird am 10. Februar 2017 im Rahmen eines festlichen Events in Frankfurt verliehen. Die Sonnenbrille Tamal ist in exklusiven Fachgeschäften weltweit erhältlich.