Götti: Gold für Perspective

Designauszeichnung gewonnen

Erneut hat die randlose Götti-Kollektion eine Designauszeichnung gewonnen. Bei den „International Design Awards“ IDA in Los Angeles ist die Götti Perspective Kollektion mit Gold ausgezeichnet worden.

Herausragend sei die Kombination aus der geradlinigen Ästhetik und der innovativen Technik. Die einfache Montage der Brillengläser durch ein Stecksystem in 3D-Druck, welches ohne Schrauben und Klebstoff auskommt, ist ein technisches Novum. Dieses fügt sich kompromisslos in die reduzierte Designsprache ein, wodurch trotz unscheinbarer Brillenfassung eine neue Ästhetik entsteht. Faszinierend ist welche grenzenlosen Möglichkeiten ein solches System zulässt. Aus nur wenigen Komponenten können unzählige Farb- und Formkombinationen zusammengestellt werden.

Die internationale Jury hat die Produkte nach Design-Standards und Trends bewertet. Dabei wählte sie visionäre Designer aus, die durch ihr Denken und ihre Innovationen für die Zukunft wegweisend sind. Bereits zum 11. Mal wurden die Designauszeichnungen in den Bereichen Architektur, Grafikdesign, Produktdesign und Fashion verliehen.

Der IDA-Award gilt als einer der bedeutungsvollsten Designpreise in Nordamerika. „Dass wir als Schweizer Unternehmen die Jury mit unserem randlosen, innovativen Brillensystem überzeugt haben, freut uns sehr.“ Sven Götti, Creative Director und CEO.