Günther Fielmann verlängert

Fielmann-Gründer bleibt Chef bis 2020

Die Hamburger Optikerkette wird auch in den nächsten 3 Jahren von Günther Fielmann geleitet. Eine Firmensprecherin erläuterte, dass der Aufsichtsrat den Vertrag mit Günther Fielmann als Vorstandschef bis Ende Juni 2020 verlängert hat. Günther Fielmann, der in diesem Jahr 78 wird, hat das Unternehmen vor 45 Jahren gegründet und vor 23 Jahren an die Börse gebracht. Sein Vertrag, der Ende Juni dieses Jahres ausgelaufen wäre, läuft nun bis Ende Juni 2020 weiter, bis in das 81. Lebensjahr des Firmengründers. Ein möglicher Nachfolger ist der Sohn von Günther Fielmann, Marc Fielmann.