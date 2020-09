Hall of Frames 2020: Ein Schlussbericht

Fachmesse trotz Corona durchgeführt

Am 14. September um 16 Uhr schloss die diesjährige Hall of Frames (HOF) ihre Tore in der ehemaligen Papierfabrik im Zürcher Sihlcity. Mehr als 40 Brillenbrands und fünf Partnerfirmen haben während zwei Tagen eine beeindruckende Vielfalt an schönen Brillen, innovativen Produkten und umfassenden, zeitgemäßen Serviceleistungen angeboten.

Im aktuell noch immer stark vom Thema Corona geprägten Umfeld eine Messe zu veranstalten, brachte einige Herausforderungen mit sich. Die Veranstalter sahen sich in der Pflicht, die Sicherheit aller AusstellerInnen und BesucherInnen durch ein umfassendes Sicherheitskonzept zu gewährleisten.

Die Umsetzung des Sicherheitskonzepts hat sehr gut funktioniert, vom Tragen der Masken über die zur Verfügung gestellten Desinfektionsgeräte für die Brillenfassungen bis hin zum One-Way-System. Dank Letzterem konnte zudem sichergestellt werden, dass die BesucherInnen jeden Stand passiert haben. Somit hat die HOF den Beweis erbracht, dass die Durchführung einer kleinen Fachmesse auch in Corona-Zeiten durchaus möglich ist. Insbesondere vom Ausland stand die diesjährige HOF unter besonderer Beobachtung und es gab viele Komplimente für den Mut, die Messe auch in diesen unsicheren Zeiten durchzuführen.

Zum Kern der Aussteller gehören unabhängige Brands und Nischenanbieter. Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Aussteller, die trotz Corona zum ersten Mal dabei waren, wie etwa die französische Marke Lunettes ALF, das spanische Label Parafina EcoFriendly Eyewear und Covrt Project aus Großbritannien. Aus der Schweiz waren einige Newcomer wie Fassungswerk oder Feller mit den beiden Marken Feller Frames und Popcorn am Start.

Die Veranstalter sind überzeugt, dass sich der Markt in einem Wandel befindet. Die Messelandschaft verändert sich fundamental. Die großen, internationalen Fachmessen verlieren an Relevanz und können nicht mehr in der bekannten Form durchgeführt werden. Die HOF gibt in diesem unsicheren Umfeld Orientierungspunkte, auch im nächsten Jahr. Entsprechend rechnen die Veranstalter mit steigenden Besucherzahlen für das nächste Jahr.

Auch die Umfrage bei den Ausstellern bestätigt die Zukunftsfähigkeit der HOF: Auf die Frage, ob man plane, an der nächstjährigen HOF wieder mit von der Partie zu sein, hat nur ein Aussteller sein Kreuz bei ‘nein’ gesetzt.