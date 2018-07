Harbour: Brillen für kleine Gesichter

Hamburger Traditionshersteller als Frauenschwarm

Frauen von zierlicher Statur und mit feinen Gesichtszügen werden in der Modebranche traditionsgemäß bevorzugt. Schlanke Models prägen bei vielen Modemarken noch immer das Image und die Laufstege. Verwunderlich ist es daher, dass ebensolche Frauen oft mit einem ersten Problem konfrontiert sind, wenn es um das Thema Brille geht. Diese gibt es so gut wie nie in kleinen Größen und der Oversized-Look mag auch nur bei Sonnenbrillen eine Lösung darstellen.

Die Zeiten von Kontaktlinsen oder Kinderbrillen sind endlich vorbei: der Hamburger Brillenhersteller Harbour hat jetzt eine umfangreiche Kollektion mit kleinen Brillen herausgebracht, die speziell für zierliche Proportionen gestaltet wurden. Die sanften, weiblichen Farbtöne der Gestelle fügen sich zurückhaltend ins Gesicht ein und schmeicheln Haut und Lippen.

Hergestellt werden die feinen Brillen in traditioneller Handarbeit im Hamburger Stadtteil Wandsbek.