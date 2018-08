Harbour: Brillendesigner erfolgreich auf dem Rennrad

Boris Pietron: Trotz Sturz siegreich beim Cyclassics Rennen in Hamburg

Hamburg. Lange bevor Boris Pietron Brillen entwarf, war er Profi-Radsportler und fuhr beispielsweise bei der Tour de France mit. Noch heute ist das Rad fahren seine große Passion, die der 58-jährige am liebsten weiterhin mit sportlichem Anreiz und starken Teamkollegen betreibt. Das Cyclassics-Rennen in und um Hamburg ist für ihn seit Jahren ein Pflichttermin. Nachdem er das Rennen im Jahr 2006 zum ersten Mal gewonnen hatte wurde er Kapitän des Stevens-Teams. Es gehört seither zu den Bestplatzierten in den verschiedensten Wertungskategorien.

Auch am vergangenen Sonntag schloss Pietrons Team das Rennen als „Bestes Team“ ab, Boris Pietron selbst wurde nur 900m vor der Zielgeraden in einen Sturz verwickelt, der zwar glimpflich ausging, ihn allerdings am Ende (nur) noch den 11. Platz in seiner Altersklasse belegen ließ.