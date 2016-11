Hauptsitz von Carl Zeiss in Oberkochen

Der Stadtverband der Christdemokraten setzt sich für den Verbleib der Konzernzentrale in Oberkochen ein.

Der 170. Jahrestag der Gründung des heute weltweit florierenden Optik- und Elektronikkonzern Carl Zeiss sei nicht dafür geeignet, Überlegungen anzustellen, den Hauptsitz an den Gründungsort im thüringischen Jena zurückzuverlagern. Damit widerspricht der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Martin Balle in einer Pressemitteilung den Forderungen des thüringischen Landtagspräsidenten Christian Carius, der diesen Gedanken öffentlich äußerte.

Der mit Abstand größte Arbeitgeber in der Region und seine höchsten Beschäftigungszahlen in Oberkochen rechtfertigen nicht nur den Hauptsitz der Konzernzentrale, sondern sind Garanten einer nachhaltigen positiven Entwicklung für den Standort Oberkochen, so Balle.

(Quelle: Schwäbische Post)

