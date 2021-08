Hecht: Initiative Hochwasserkatastrophe

Unterstützungsangebot für betroffene Kunden

„Es war für uns sofort klar, dass wir unsere von der Hochwasserflut betroffenen Kunden unterstützen möchten,“ meint Bernhard Steiert, Geschäftsführer der Hecht Contactlinsen GmbH.

Das Unternehmen bietet allen unmittelbar betroffenen Kunden an, sich bei Bedarf zu melden, um durch persönliche Lösungen bestmögliche Unterstützung anzubieten, da die Einzelsituationen sicherlich extrem verschieden sein könnten.

Als generelle und konkrete Unterstützungsmaßnahme wird ein Preisnachlass auf das gesamte Produktportfolio angeboten, der den betroffenen Kunden auf jeden Fall bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen wird.

Alle Hecht-Kunden, die vom Hochwasser direkt betroffen sind, können sich an ihren zuständigen Außendienst oder an .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) (Stichwort „Fluthilfe“) wenden.

„Wir bleiben verbunden und sichern unsere Unterstützung zu, denn es ist uns ein echtes Bedürfnis, unseren Geschäftspartnern in dieser Notsituation zur Seite zu stehen.“