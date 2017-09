HFAK: 35 Studenten zu Besuch bei Hecht

Exkursion der HFAK

35 Studenten der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln besuchten mit ihren Betreuern die Hecht Kontaktlinsen GmbH.

Während einer Betriebsführung am ersten Tag gewannen die Studenten einen Einblick in die aufwendige Produktion der maßgefertigten Kontaktlinsen von Hecht. Bei ungewohnt stürmischem und nassem Wetter im sonst so sonnenverwöhnten Breisgau wurde im Anschluss der Abend umso gemütlicher. Das abendliche Beisammensein nutzten die Studenten auch, um sich weiter über Hecht Kontaktlinsen und deren Produkte zu informieren. Am zweiten Tag erhielten die Kölner ein exklusives Seminar zu Linsengeometrien, Materialauswahl und Kontaktlinsenpflege.