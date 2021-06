HFAK: Zwei Vorträge bei virtueller BCLA-Tagung

30 Stunden Vorträge und Seminare, Papers und Poster

Live-Streaming mit über 1000 Teilnehmern in verschiedenen Zeitzonen rund um die Welt, 30 Stunden Vorträge und Seminare, Papers und Poster – so gestaltete sich in diesem Jahr die virtuelle internationale Kontaktlinsenkonferenz und Ausstellung der BCLA vom 13. bis 14 Juni.

Schwerpunkt der Tagung bildete die Präsentation der wichtigsten Erkenntnisse des Contact Lens Evidence-based Academic Reports (CLEAR). Unter den wissenschaftlichen Vorträgen im Themenblock „Anatomie und Physiologie“ waren auch zwei Präsentationen der Höheren Fachschule für Augenoptik Köln.

Die Studienprojekte der Studierenden Corinna Kurz, Matthias Lagodny und Benjamin Bergmann beschäftigten sich mit der Vermessung der Topographie der Sklera mittels moderner Messverfahren. Betreut wurden die Arbeiten von Prof. James Wolffsohn, Aston University sowie Dr. Stefan Bandlitz von der HFAK, der die Ergebnisse in zwei Vorträgen präsentierte