Hilco Vision: Übernahme von I need You

Marktführer für Fertiglesebrillen wurde übernommen

Hilco Vision hat zum 1. November 2020 den in Hamburg ansässigen Anbieter von Fertiglesebrillen I Need You (INY) gekauft.

Ross Brownlee, CEO von Hilco Vision äußerte sich erfreut: „Seit der Übernahme von Breitfeld & Schliekert in Deutschland im Jahr 2015 haben wir unsere Präsenz in Europa hiermit weiter ausge­baut. Der Marktführer für Fertiglesebrillen I Need You steht für Qualität, Service, Design und überzeugt durch sein umfangreiches Angebot. Dank der ambitionierten Führung der Inhaberfamilie Gellermann seit dem Jahr 1993 ist das Unternehmen heute gleichbedeutend mit Professionalität und Marktorientierung. Wir freuen uns sehr, auf der langjährigen Erfahrung und Expertise aufbauen zu können, um unseren Kunden auch in dieser Produktkategorie beste Qualität und besten Service anbieten zu können.“

Trotz der Übernahme sind vorerst keine Änderungen in der Führung der Geschäfte nötig. Beide Unterneh­men werden unabhängig voneinander agieren.

„Wir sind sehr stolz, dass sowohl unsere Marke I Need You als auch unser Service-Level in Deutschland und in ganz Europa derart anerkannt und erfolgreich sind. Durch die neue Partnerschaft mit Hilco Vision soll die Marke weiterwachsen und auch weltweit neuen Kunden zugänglich gemacht werden“, so INY-Unternehmensgründer Uwe Gellermann. Mitgeschäftsführerin Neele Schierholz ergänzt: „Wir sind ein sehr kunden­orientiertes Unternehmen und haben zwischen unseren beiden Firmen sofort eine ähnlich ausgeprägte Werteausrich­tung gespürt“.

Uwe Gellermann und Neele Schierholz werden ihre Führungsrollen als Teil von Hilco Vision weiterführen und dabei eng mit der Geschäftsführung von B&S unter der Leitung von Frank Thiel und Bernd Pigorsch zusammenarbeiten.