Hochschule Aalen: 13. Weiterbildungsveranstaltung in virtueller Form

Auch online ein voller Erfolg

Die 13. Weiterbildungsveranstaltung des Aalener Optometrie-Alumni Vereins fand am 4. und 5. Juli erstmals online statt. Dem Vorstand des Alumni-Vereins „Aalen Friends of Optometry e.V.“ unter der Leitung von Georg Scheuerer ist auch in dieser Form eine perfekte Mischung von Präsentationen top aktueller Forschungsprojektergebnisse aus den USA gepaart mit interessanten und lehrreichen Fallpräsentationen aus der täglichen Praxis europäischer Augenoptiker und Optometristen gelungen. Rund 90 Absolventen und Studenten folgten weltweit, u. a. auch in Malawi, Marokko, Nepal und Thailand, den Referenten aus den USA, der Schweiz sowie aus Kroatien, Slowenien und Deutschland.

Zu den Vortragenden gehörte unter anderem Prof. Hannu Laukkanen von der Pacific University in Oregon, der mit seinen Vorträgen gleich zwei Mal in den Fortbildungstag startete. Den ersten Tag begann er mit einem Vortrag über visuelle Wahrnehmungsstörungen, über die jeder Augenoptiker Bescheid wissen sollte. Am zweiten Tag berichtete er in seinem Vortrag über die aktuellsten Forschungsergebnisse zum Thema „Schädelhirntrauma bei Kindern“. Auf die Vorträge von Prof. Dr. Laukkanen folgten jeweils Fallstudien aus der täglichen Praxis von den Aalener Masterabsolventen Damjan Zunic, Tom Köllmer und Dr. Nina Müller. Der Absolvent und Dozent des Aalener Masterstudiengangs Oliver Buck informierte darüber hinaus umfassend über das Thema „Altersbedingte Makuladegeneration“.

Der Termin für das hoffentlich im kommenden Jahr wieder vor Ort im „Zentrum Kultur und Umwelt“ in Benediktbeuern stattfindende 14. Alumni-Event steht dank Prof. Dr. h.c. Kümmel auch bereits fest: Freuen Sie sich schon heute auf abwechslungsreiche und lehrreiche Vorträge von international renommierten Referenten am 17. und 18. Juli 2021. Weitere Informationen finden Interessierte auf der neuen Internet-Seite des Alumni-Vereins www.optometry-friends.com