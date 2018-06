Hochschule Aalen: Alumni-Treffen 2018 des Masterstudiengangs Vision Science & Business (Optometry)

Gelungener Alumni-Event

Am 9. und 10. Juni 2018 fand das alljährliche Alumni-Event des Aalener berufsbegleitenden Masterstudiengangs M.Sc. Vision Science & Business (Optometry) zum elften Mal statt. Dazu waren erneut wieder international renommierte Referenten nach Benediktbeuern eingeladen, die den rund 70 Anwesenden spannende Vorträge aus verschiedenen Bereichen der Augenoptik und Optometrie präsentierten.

Die diesjährige Key Note hielt der US-amerikanische Spezialist für Netzhauterkrankungen Prof. Tony Cavallerano, OD, FAAO, vom New England College of Optometry, Boston, MA. Dazu gab es eine Vielzahl an hochkarätigen Vorträgen aus den Bereichen Kontaktlinse, Low Vision und Sports Vision. Außerdem wurden zwei interaktive Workshops zu den Themen „Fundusbeurteilung“ und „Vision Therapy“ angeboten. Des Weiteren fanden die diesjährigen Masterkolloquien und das Treffen des Alumni-Vereins „Aalen Friends of Optometry e.V.“ statt.

Der Termin für das nächstjährige Alumni-Treffen steht auch bereits fest: Am 20. und 21. Juli 2019 darf man sich auf spannende Vorträge der Direktorin des internationalen Programms des New England College of Optometry und der Dozentin im berufsbegleitenden Masterstudiengang der Hochschule Aalen, Prof. Bina Patel, OD, FAAO, und vielen weiteren hochkarätigen Referenten freuen.