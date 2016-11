Hochschule Aalen: Besuch der VDCO-Tagung und Tag der Optometrie

Exkursion für die Studierenden des 6. Semesters

Nach langer Planung war es in diesem Jahr soweit, Studierende des 6. Semesters der Hochschule Aalen haben anlässlich der VDCO-Tagung „frei bekommen“ und sich zu einem verlängerten Wochenende in Mainz getroffen. Nicht nur Tagsüber wurde ein sehr interessantes Vortragsprogramm geboten – da die Studentin Laura Stuppert aus Mainz kommt, war zudem auch abends „Mainz kennenlernen“ angesagt. An dem Wochenende kam auch der fachliche Austausch sowohl mit Studierenden anderer Hochschulen und Fachschulen als auch mit Kontaktlinsen- und Optometrie-Experten nicht zu kurz.„Die VDCO-Tagung ist immer einen Besuch wert! Wir konnten an vielen spannenden Vorträgen und Workshops teilnehmen und somit unser Fachwissen erweitern. Darüber hinaus ist die Tagung eine gute Möglichkeit, um Erfahrungen auszutauschen sowie wertvolle und interessante Kontakte für die Zukunft zu knüpfen,“ so bringt die Studentin Alina Pöhlemann ihre Eindrücke vom Veranstaltungswochenende auf den Punkt.