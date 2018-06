Hochschule Aalen: Besuch von Dr. Florian Wagenhals von Carl Zeiss Vision

Am vergangenen Freitag besuchte Dr. Florian Wagenhals, Personalleiter des Unternehmensbereichs Zeiss Vision Care den Studiengang Augenoptik. Neben der Führung von Ralf Michels durch das Augenoptik-/Optometriegebäude stand die Vorbereitung der nächsten gemeinsamen Veranstaltungen auf dem Programm.

Am 12. Oktober wird zum Abschluss der Internationalen Woche des Sehens im Rahmen des Studium Generale die dritte Exkursion zu Zeiss stattfinden. Die Key Note wird in bewährter Weise vom CEO der Vision, Dr. Matthias Metz, gehalten. Nach dem erfolgreichen Event im letzten Jahr findet vom 26. - 28. Oktober der zweite fakultätsübergreifende „37 Stunden HackAAthon: Zeiss meets Aalen University“ unter der Leitung von Prof. Dr. Anna Nagl statt. Insgesamt zeigte sich Dr. Florian Wagenhals sichtlich beeindruckt von der Qualität und Zukunftsorientierung in der Hochschulausbildung: „Dass erfahrene Augenoptiker mit den Studierenden 'Beratungs- und Verkaufstechniken bei Presbyopie' trainieren und prüfen, verdeutlicht die ausgeprägte Praxisorientierung des Studiengangs.“