Hochschule Aalen: Digitalisierung trifft Optometrie

Internationale Experten referierten an der Hochschule Aalen

Im Anschluss an das Beiratsmeeting im Masterstudienangebot Vision Science and Business (Optometry) referierten am 15. März renommierte internationale Experten der Optometrie, darunter Alumni der Hochschule Aalen. Bei der Vortragsveranstaltung gewährten vier Experten Einblicke in ihren Berufsalltag.

Mit vier Vorträgen rund um die frühzeitige Erkennung des Grünen Stars und Fallbeispielen aus der Kontaktlinsen- und Sportoptometrie sowie der Digitalisierung war für die Zuhörer ein spannendes Programm geboten. Prof. Tony Cavallerano von der US-amerikanischen Partneruniversität der Hochschule Aalen, dem New England College of Optometry, Boston, eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag zu „Glaucoma Research and Patient Care“. Prof. Cavallerano ging dabei auf neueste Erkenntnisse in der Erforschung der Erkrankung „Grüner Star“ ein und erläuterte, wie neue Technologien, wie z. B. Virtual Reality, bei der Diagnostik eingesetzt werden können.

Mike Wyss, ebenfalls Alumni des Masterstudiengangs und Vorstand bei der Optometriepraxis eyeness AG in Bern, zeigte anhand von Beispielen seiner Kunden, wie wichtig eine hohe optometrische Kompetenz für die optimale Versorgung der Bevölkerung bei Sehproblemen ist. Markus Hofmann, Gründer und Vorstand des Sehzentrums Zürich AG und ebenfalls Alumni des Masterstudiengangs, gab im darauffolgenden Vortrag Einblicke in den spannenden Bereich der Sportoptometrie und zeigte anhand konkreter Beispiele, welche Erfolge mit einem Visualtraining für (Profi-)Sportler nach einer sport-indizierten Gehirnerschütterung erzielt werden können.

Dass die Digitalisierung auch in der Optometrie ein wichtiges Thema ist, darauf ging Referent Hans Torvald Haugo, Generalsekretär des norwegischen Augenoptik-Verbands, ein. Er berichtete auf anschauliche Weise von neuen Entwicklungen im Bereich E-Health und Optometrie. In seinem Vortrag zeigte er auch, wie u.a. durch Weblösungen und Smartphone-Anwendungen bereits heute Kunden – ohne zum Augenoptiker gehen zu müssen – eigenständig Refraktionen durchführen können. Abschließend stellte er noch kurz das sog. ECOO-Diplom, das Europäische Diplom in Optometrie, vor.