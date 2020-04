Hochschule Aalen: Informationstag dieses Jahr digital

Virtueller Laborrundgang, digitale Studiengangsvorstellung und Online-Chats

Die Studiengänge Augenoptik/Optometrie und Hörakustik/Audiologie haben aufgrund der aktuellen Situation den für Sonntag, den 26. April geplanten Informationstag zu einer Online-Veranstaltung umgestellt. Digitale Studiengangspräsentation, virtueller Rundgang durch das Laborgebäude, Online-Präsentationen verschiedener Forschungsprojekte, Chat-Kanal für Rückfragen und telefonische Sprechstunde für persönliche Beratung – das alles erwartet interessierte Schüler/innen beim neuen digitalen Informationstag.

Die Hochschule schreibt dazu in Ihrer Mitteilung:

Typisch Mensch: Wir wollen immer besser werden, immer höher hinaus, auch beim Sehen und Hören. Umso wichtiger ist es, mit der Technologie unsere Bedürfnisse erfüllen zu können und zukünftige Profis auf diesen Gebieten zu haben. An der Hochschule Aalen werden die Studierenden in den Studiengängen Augenoptik/Optometrie und Hörakustik/Audiologie auf diese Anforderungen und Herausforderungen hin praxisnah und innovativ ausgebildet.

Am Sonntag, den 26. April findet der jährliche Informationstag der Studiengänge an der Hochschule Aalen statt. Durch die derzeitigen Einschränkungen ist ein persönlicher Kontakt leider nicht möglich. „Wir wollten den für die Schüler/innen wichtigen Informationstag jedoch nicht einfach absagen. Daher haben wir ein neues Konzept ausgearbeitet, durch dieses Konzept können wir den Schüler/innen unter anderem über Videokonferenzen, virtuelle Rundgänge und einem Chat-Portal die wichtigsten Informationen zu den beiden Studiengängen und der Hochschule Aalen vermitteln.“, sagt Prof. Dr. Nolting, Leiter des Studienbereichs Health and Optical Technologies. Der digitale Infotag startet am 26. April um 10 Uhr. Details zu den Zugangsdaten werden auf den Webseiten der Studiengänge unter www.hs-aalen.de/ao und www.hs-aalen.de/ha, sowie in Facebook https://www.facebook.com/Aalen.AO.HA veröffentlicht.

Wir nehmen rund 95 % aller Sinneseindrücke über unsere Augen und Ohren wahr und die Anforderungen, sowie die persönlichen Ansprüche an das gute Sehen und Hören steigen ständig. Die Studiengänge Augenoptik/Optometrie und Hörakustik/Audiologie bieten langjährige Erfahrung in der akademischen Ausbildung. Schon über 1.300 Absolventinnen und Absolventen haben ihre erfolgreiche Karriere an der Hochschule Aalen begonnen. Viele der Absolventen arbeiten heute in verantwortlichen Positionen in augenoptischen oder hörakustischen Fachgeschäften, in der Forschung, in Arztpraxen, in der Industrie und in Kliniken.

Die Hochschule Aalen gehöre zu den „Top Hochschulen 2020“ von rund 500 auf StudyCheck.de gelisteten Hochschulen und Universitäten, so die Meldung weiter. Das habe jetzt eine Auswertung des größten Studienbewertungsportals in Deutschland ergeben. Mit einer Weiterempfehlungsquote von 93 % und 4 von 5 Sternen landete die Hochschule Aalen auf Platz 6. Damit zähle sie bundesweit zu den beliebtesten Hochschulen – und sei in diesem Vergleich die beliebteste Hochschule, an der man Augenoptik/Optometrie oder Hörakustik/Audiologie studieren kann. Die Bewerbungsmöglichkeit auf einen der begehrten Studienplätze in den Bachelorstudiengängen Augenoptik/Optometrie und Hörakustik/Audiologie für Start im Oktober 2020 werde ab Mitte Mai auf hochschulstart.de freigeschaltet.