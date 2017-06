Hochschule Aalen: Irk Halter “erklärt” optometrische Dienstleistungen

Workshoptag im Bachelorstudiengang

Irk Halter aus Bad Kreunach gab am Freitag Bachelorstudierenden der Hochschule Aalen einen Einblick in die vielseitige Welt der angewandten Optometrie. Herr Halter präsentierte wie optometrische Dienstleistungen in einem innovativen Geschäftsmodell wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt werden können.

Mit Fallbeispielen aus seiner täglichen Praxis veranschaulichte der Absolvent des berufsbegleitenden Masterstudiengangs M.Sc. Vision Science and Business (Optometry) die Vorzüge der angewandten Optometrie und ihre facettenreichen Anwendungsgebiete.

„Super spannend“ und „Sie haben uns für die Arbeit im augenoptischen Fachgeschäft begeistert“, so fasst die Studentin Evelin Rauschert den Workshop-Tag zusammen.