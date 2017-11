Hochschule Aalen: Karl Amon Optometry Award verliehen

Masterthesen ausgezeichnet

Im Rahmen der Bachelor- und Masterbriefübergabe wurde an der Hochschule Aalen zum zehnten Mal der Karl Amon Optometry Award verliehen. Die Alumni des berufsbegleitenden Masters Vision Science and Business (Optometry) Anke Preu und Marc Fankhauser haben diesen begehrten Preis für ihre wissenschaftlichen Arbeiten mit hohem praktischem Nutzen für die Branche erhalten, so die Begründung der Jury.

Anke Preu analysierte in ihrer Masterthesis relevante Parameter zur Implantation von segmentierten refraktiven multifokalen Intraokularlinsen Lentis Mplus. In dieser retrospektiven Studie wurden über 300 Patientenaugen, die zwischen 2014 und 2017 am Grauen Star operiert wurden, bezüglich ihrer Sehschärfe vor und nach der Operation untersucht und bewertet. 58 % dieser Augen wurden mit dem binokularen Modus „mix and match“ versorgt, bei dem ins nicht dominante Auge eine Intraokularlinse (IOL) mit einem höherem Nahwert als ins dominante Auge implantiert wurde. Das Ergebnis war eine Nahsehschärfe von 60 bis 80 %.

Nicht weniger interessant und von Interesse für die Branche ist die Arbeit von Marc Fankhauser. Er untersuchte in seiner Masterthesis die Auswirkungen des neurologischen Trainings RevitalVision auf die Sehqualität bei Trägern von multifokalen Kontaktlinsen.

Untersucht wurden die Sehschärfe auf die Ferne und die Nähe, die Kontrastempfindlichkeit sowie die Fähigkeit des Auges zum Einstellen auf die Nähe vor und nach 30-minütigen Trainingseinheiten am Computer. Zusätzlich füllten die Teilnehmer an seiner Studie vor und nach dem Training einen Fragebogen zur subjektiven Veränderung der Sehqualität aus. Die von Marc Fankhauser durchgeführte Studie zeigt, dass neuronales Training eine positive Wirkung auf die Sehqualität haben kann.