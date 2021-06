Hochschule Aalen: Lehrpreis 2021 verliehen

Prof. Dr. Ulrich Schiefer erhält Auszeichnung

Prof. Dr. Ulrich Schiefer ist mit dem Lehrpreis 2021 ausgezeichnet worden. Der renommierte Augenarzt lehrt seit 2012 im Studiengang Augenoptik und Optometrie und hat die Corona-Pandemie als Chance genutzt, seine Lehre digital weiterzuentwickeln und gleichzeitig den persönlichen Kontakt und Austausch mit den Studierenden weiter zu intensivieren.

Schiefer studierte Humanmedizin an den Universitäten Düsseldorf und Denver. Nach seiner Promotion und Tätigkeit als Stabsarzt am Bundeswehrkrankenhaus Ulm wechselte der gebürtige Dortmunder an die Universitäts-Augenklinik Tübingen, wo er sich habilitierte und heute noch zusätzlich zu seiner Hochschulprofessur in Aalen eine Oberarzt-Teilzeitstelle für Forschungszwecke innehat. Denn die Forschung ist neben der Lehre ein wichtiges Steckenpferd für ihn. So hat er beispielsweise mit großem Engagement das Speziallabor „AMPEL“ (Aalen Mobility Perception and Exploration Lab) aufgebaut, um das nächtliche Fahrverhalten – auch unter Blendung – in einem Fahrsimulator mit seinem Forschungsteam zu untersuchen.

„Die Fazination für das Sehsystem möchte ich an meine Studierenden weitergeben: Mehr als 80 Prozent unserer Umweltinformationen nehmen wir über das Auge auf und knapp die Hälfte unserer Gehirnzellen ist zumindest mittelbar mit der Verarbeitung von Sehinformationen beschäftigt“, sagt Schiefer. Er hat dabei stets das Zitat der amerikanischen Lehrerin und Astronautin Christa McAuliffe im Hinterkopf: „I touch the future. I teach.“ Für seine Studierenden möchte er eine „Booster-Rakete“ sein, um sie durch eine gute Lehre in die Erdumlaufbahn zu bringen, „zum Mars oder zum Mond fliegen sie dann selber.“

Wer den Lehrpreis bekommt, entscheidet eine Kommission, bestehend aus einem Rektoratsmitglied, dem Didaktik-Beauftragten der Hochschule sowie studentischen Vertretern. Gute Lehre ist laut Schiefer aber auch immer auf ein gutes Team und vor allem auf das wertvolle Feedback der Studierenden angewiesen, nur so könne sie sich weiterentwickeln. „Die Auszeichnung ist ein Lob, aber ich verstehe sie auch als eine Verpflichtung, mich noch mehr einzusetzen und nachzuhaken“, sagt Schiefer.