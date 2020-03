Hochschule Aalen: Neues Ranking im größten Bewertungsportal StudyCheck

Studiengang Augenoptik / Optometrie der Hochschule Aalen erhält Bestnoten

Die Hochschule Aalen gehört zu den „Top Hochschulen 2020“ von rund 500 auf StudyCheck.de gelisteten Hochschulen und Universitäten. Das ergab jetzt eine Auswertung des größten Studienbewertungsportal in Deutschland. Mit einer Weiterempfehlungsquote von 93 Prozent und 4 von 5 Sternen landete die Hochschule Aalen auf Platz sechs. Damit zählt sie bundesweit zu den beliebtesten Hochschulen.

Wir nehmen rund 85% aller Sinneseindrücke über unsere Augen war und die Anforderungen, sowie die persönlichen Ansprüche an das gute Sehen steigen ständig. An der Hochschule Aalen werden die Studierenden im Studiengang Augenoptik / Optometrie auf diese Anforderungen und Herausforderungen hin praxisnah und innovativ ausgebildet. Der Studiengang bietet langjährige Erfahrung in der akademischen Ausbildung. Schon über 1.300 Augenoptik-Absolventinnen und Absolventen haben ihre erfolgreiche Karriere an der Hochschule Aalen begonnen. Viele der Absolventen arbeiten heute in verantwortlichen Positionen in augenoptischen Fachgeschäften, in Kontaktlinseninstituten, in Optometrie- und Arztpraxen, in der Industrie und in Kliniken.

Für die Bewerbung auf einen der begehrten Studienplätze im Bachelorstudiengang Augenoptik / Optometrie für Start im Oktober 2020 wird ab Mitte Mai hochschulstart.de freigeschaltet. Wer sich noch kurzentschlussen für den berufsbegleitenden Masterstudiengang M.Sc. Vision Science and Business (Optometry) für Start im Sommer 2020 einen der beiden noch verfügbaren Plätze sichern möchte, nimmt am besten direkt mit der Studiengangsleiterin Prof. Dr. Anna Nagl Kontakt auf.

Links zu den Augenoptik/Optometrie-Studiengängen der Hochschule Aalen.

Bachelorstudiengang Augenoptik/Optometrie:

https://www.hs-aalen.de/de/courses/71/

Berufsbegleitender Masterstudiengang M.Sc. Vision Science and Business (Optometrie):

https://www.hs-aalen.de/de/courses/50/

Weiterführender Link zu den Detailergebnissen nach Studiengängen von studycheck.de

https://www.studycheck.de/hochschulranking/beliebteste-hochschulen?fbclid=IwAR1vTgttP_ose_FwDk0MtdWZxDIr5SsKjUsgXBqKOtnTgu9ca85yM843wbw