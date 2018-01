Hochschule Aalen: Opti Futureshop

Studierende der Hochschule Aalen betreuten Futureshop auf der Opti

„Wie muss das augenoptische Fachgeschäft der Zukunft aussehen, um die anspruchsvolle Kundschaft von Morgen zu überzeugen?“ Unter dieser Leitfrage präsentierten Studierende der Hochschule Aalen den Futureshop auf der diesjährigen Opti.

Betreut und im Vorfeld organisiert wurde er von Aalener Studierenden aus dem Studiengang Augenoptik (Bachelor of Science). Bereits im Sommer letzten Jahres trafen sich Prof. Dr. Anna Nagl und die opti-Messeleitung in München zum Kick-Off-Meeting. Die Planung und Organisation am Messewochenende übernahmen dann die Studierenden des vierten Semesters der Augenoptik. „Die Projektverantwortung lag ganz bei uns - von der Anreise bis zu den Standführungen. Das war eine große Aufgabe und eine Menge Arbeit, aber wir hatten viel Spaß und konnten Einiges lernen,“ zeigt sich Studentin Laura-Carolin Kreuzberger begeistert.

Der Futureshop gab Besuchern die Möglichkeit in die Zukunft der Fachgeschäfte zu blicken und dabei technologische Neuheiten zu erleben. In drei verschiedenen Räumen: Verkaufsraum, Screeningraum und Refraktionsraum, wurden die Chancen der Digitalisierung dargestellt.