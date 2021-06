Hochschule Aalen: Runde Jubiläen in 2022

Nächstes Jahr wird gefeiert!

In 2022 gibt es auf dem Gebiet der Augenoptik/Optometrie an der Hochschule Aalen zwei runde Geburtstage zu feiern: 40 Jahre Augenoptik-Studium und 20 Jahre Master of Science Vision Science and Business (Optometry)! Voraussichtlich am Freitag, den 11.11.22 ab 11 Uhr findet ein Symposium zur Zukunft der Augenoptik/Optometrie mit schönem Ausklang und einer Party im Laborgebäude Augenoptik/Optometrie auf dem Campus Burren statt. Passend zum „Tag der Jecken“.

Weitere Informationen folgen frühzeitig, teilte die Hochschule Aalen bereits mit.