Hochschule Aalen: Sara Peloso erhält Doppeldiplom

Kombiniertes Studium in Italien und Deutschland ermöglicht hochwertiges Doppeldiplom

Nach drei Jahren Augenoptik Studium an der Universität Milano-Bicocca und einem Jahr an der Hochschule Aalen erhält Sara Peloso das Doppeldiplom.

Mit diesem Doppeldiplom hat sie die Möglichkeit, sowohl in Italien als auch in Deutschland als Augenoptikerin zu arbeiten.

Sara Peloso ist sehr stolz darauf, dass sie nach vielen intensiven Trainingsstunden mit dem praxiserfahrenen Dozenten Heinrich Rath an der Hochschule Aalen insbesondere auch auf ein umfassendes Know-how in der Beratung und im Verkauf von Gleitsichtbrillen bauen kann.

„Das Doppeldiplom war für mich eine große Chance und die Möglichkeit, mein Wissen zu erweitern. Ich glaube, dass ich mir damit die Türen für eine erfolgreiche Zukunft als Augenoptikerin offen halten kann. Mit dem Doppeldiplom habe ich die Möglichkeit, in Italien und Deutschland im Bereich Augenoptik/Optometrie zu arbeiten. Hinzu kommt, dass ich auf der Basis dieses Studiums mit Kollegen und Mitarbeitern in Italien, in Deutschland und in ganz Europa kommunizieren und mit ihnen Erfahrungen austauschen kann.“ erklärt Sarah Peloso.