Hochschule Aalen: Studierende werden Besucher durch den Futureshop führen

Zu Besuch in Aalen

Am 20. Oktober besuchten die Opti-Projektleiterin Bettina Reiter gemeinsam mit Stephanie Erl vom Opti-Team die Hochschule Aalen. Auf dem Programm standen die Besichtigung der Zeiss Vision Care und Führungen durch Labore der Hochschule sowie Gespräche mit Augenoptik-Studenten.

Unter der Leitfrage „Wie sollte ein augenoptisches Fachgeschäft heute ausgestattet sein, um auch in Zukunft immer noch innovativ und gut aufgestellt zu sein?“ entwickelt die Opti in München derzeit einen Futureshop. Dabei geht es um die zukunftsorientierte Ausstattung eines augenoptischen Fachgeschäftes. Bettina Reiter und Stephanie Erl verbanden ihren Aalen-Besuch mit intensiven Gesprächen zur Betreuung des Futureshop mit den Studierenden des 4. Semesters des Studiengangs Augenoptik der Hochschule Aalen. Gemeinsam mit den wissenschaftlichen Mitarbeiter Ralf Michels und Bernhard Buschle besichtigten die Gäste die Labore der Augenoptik. Prof. Dr. Rainer Börret, Dekan der Fakultät Optik und Mechatronik, führte sie durch das Zentrum für optische Technologien (ZOT) der Hochschule. Außerdem auf der Agenda stand ein Besuch bei Zeiss Vision Care in Aalen.

Der Futureshop wird vom 12. - 14.01.2018 auf der Opti, der internationalen Messe für Optik & Design auf dem Messegelände München zu sehen sein.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter http://www.opti.de/