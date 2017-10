Hochschule Aalen: Studium Generale

Optik und Fortschritt mit und bei Zeiss

Welche Rolle spielt Optik in den innovativen Geschäftsfelder der Zukunft? Wie stellt sich Zeiss der Digitalisierung und Globalisierung? Welche Angebote gibt es bei Zeiss für Studierende, die Lust haben, die Zukunft der Optik bei einem führenden Unternehmen mitzugestalten? Diese und andere Themen diskutierte Zeiss Konzernvorstand Dr. Matthias Metz am 13. Oktober 2017 mit 80 Studierenden und Lehrenden der Hochschule Aalen. „Unser Dank gilt besonders Prof. Anna Nagl, die diese spannende Veranstaltung initiiert hat“, sagte Dr. Metz. „Ich persönlich fand die vielen Fragen der Studierenden inspirierend. Wir bei Zeiss wollen ja nicht nur informieren, wir wollen auch von der nächsten Generation lernen.“

Direkte Einblicke in die Praxis erhielten die Gäste von der Hochschule bei Zeiss Medical Technology und Zeiss Microscopy. Prof. Dr. Nagl: „Information, Austausch und Einblick in die Praxis – wir haben einen interessanten und unvergesslichen Nachmittag bei Zeiss erlebt.“ Das Interesse an der Hochschule war sehr groß, deshalb gibt es noch in diesem Semester eine Wiederholung der Studium Generale Veranstaltung „Optik und Fortschritt mit und bei Zeiss“.