Hochschule Aalen: Tag der offenen Tür am 16. Mai 2020

Neue Studenten willkommen!

Die Hochschule Aalen lädt am 16. Mai 2020 zum Tag der offenen Tür ein. Die Besucher erwarten spannende Vorträge, sowie Optik zum Anfassen und Mitmachen.

Es werden Refraktionen (Sehtests) durchgeführt, Fehlsichtigkeiten simuliert, Einblicke in Forschung und Entwicklung geboten, spannende Filme gezeigt und Vorträge gehalten. Außerdem besteht die Möglichkeit, an Führungen durch die Labore teilzunehmen, inklusive einem Besuch in Optikwerkstatt, Beratungsstudio, Kontaktlinsenraum und mehr.

Für mehr Informationen vorab, folgen Sie uns auf unserer Website https://www.hs-aalen.de/de/courses/71-augenoptik-optometrie, auf Instagram @ao.ha.hsaalen oder über Facebook ‚Aalen Augenoptik Hörakustik‘.

Wer lieber an einem Sonntag zu einem Besuch und zu ausführlichen Gesprächen im Studiengang vorbeikommen möchte, ist sehr herzlich zum Studiengangs-Informationstag am Sonntag, den 26. April 2020, eingeladen. Vorherige Anmeldung bis Mitte April 2020 unter der E-mail-Adresse .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) .