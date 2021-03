Hochschule Aalen: Top Hochschulen 2021

Bestnoten von den Studierenden

Die Hochschule Aalen gehört zu den „Top Hochschulen 2021“ und wurde dafür jetzt mit dem StudyCheck-Award ausgezeichnet.

Mit einer Weiterempfehlungsquote von 96 Prozent und 4,2 von 5 Sternen gehört sie zu den beliebtesten Hochschulen in Deutschland und landete insgesamt auf Platz drei. Dazu zählt auch der Bachelorstudiengang Augenoptik mit 4,1 Sternen und einer Weiterempfehlungsquote von 100 Prozent und der Masterstudiengang Vision Science and Business (Optometry) mit 4,9 Sternen und einer Weiterempfehlungsquote von 100 Prozent.

Die Augenoptik-Studierenden loben vor allem die Inhalte und Lehre der Dozenten, aber auch die Laborausstattung, die Möglichkeit zu Auslandssemestern und Praktika. Theorie und Praxis würden sich dabei optimal ergänzen. Die Vision Science and Business (Optometry)-Studierenden loben vor allem die Inhalte und Lehre der internationalen Dozenten, aber auch die Möglichkeit, sich international ein Netzwerk aufzubauen und durch Praktika oder Auslandssemester Optometrie in vielen verschiedenen Ländern hautnah zu erleben. Fachlich sei das Programm hervorragend aufgestellt und helfe so, das Wissen in vielen Bereichen zu vertiefen und die Arbeit als Optometrist auf hohem Niveau zu ermöglichen.

Mit dem dritten Platz beim StudyCheck-Award 2021 verbesserte sich die Hochschule Aalen noch einmal im Vergleich zum Vorjahr, in dem sie auf Platz sechs landete. Insgesamt können mehr als 500 Hochschulen und Universitäten auf StudyCheck.de bewertet werden, rund 200 davon qualifizierten sich für das Ranking 2021. Mehr als 43.000 Bewertung von Studierenden wurden dafür berücksichtigt.