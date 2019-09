Hochschule Aalen: Weiterbildung

Retina und Augennotfälle

Am 19. und 20. Oktober veranstalten die Aalener Freunde der Optometrie u.a. mit Prof. Dr. Tony Cavallerano vom New England College of Optometry, Boston, USA, eine Weiterbildung rund um das Thema „Retina und Augennotfälle“.

Auch Nicht-Mitglieder dieses Alumni-Vereins sind herzlich eingeladen und können sich für 150 Euro auf den neuesten Stand bringen. Anmeldungen für dieses spannende Intensivtraining nimmt georg.scheuerer@t-online.de bis 20. September 2019 entgegen.