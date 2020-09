Hochschule Aalen: Welcome back!

Semesterstart bei VSB

Die Studierenden aus dem Master Vision Science and Business (Optometry) machen den Anfang und sind ins Wintersemester an der Hochschule Aalen gestartet.

Berufsbegleitend lassen sie sich zu Optometrie-Experten ausbilden.

„Dank toller Organisation, unermüdlichen Zoom Lectures aus Boston, maximalem Einsatz des Lab-Teams und verständnisvollen Studenten haben wir die Challenge gut gemeistert!“, so Oliver Buck, Inhaber Buck Uhren-Optik-Schmuck, Mengen und Absolvent sowie Dozent und Lab-Supervisor im berufsbegleitenden Masterstudiengang Vision Science and Business (Optometry) in Mengen.

Die Hochschule Aalen freut sich endlich wieder Studierende vor Ort zu haben und wünscht allen einen guten Start.