Hochwertige Fortbildung im Oktober

Sicht.Kontakte 2017

Für alle Augenoptiker, Kontaktlinsenanpasser und Optometristen, die auf hochwertige Fortbildung Wert legen, ist das Wochenende vom 6. bis 8. Oktober 2017 in Hamburg ein Pflichttermin.

Das erfolgreiche Kooperationskonzept von IVBS, VDCO und ZVA der vergangenen beiden Jahre wird auch 2017 weiterverfolgt. Neben der bewährten und immer hochaktuellen VDCO-Tagung, der VDCO´17, werden in Hamburg dieses Jahr die ZVAObermeistertagung,

der Tag der Optometrie sowie zusätzlich ein Praxistag der IVBS stattfinden. Und dies alles unter einem Namen: SICHT.KONTAKTE 2017.

Der Freitag startet mit dem ersten Veranstaltungstag der VDCO´17, die mit der Contact´17 und der Optometrie´17 zwei eigenständige Tagungen einschließt und am Samstag fortgesetzt wird. Die Vorträge und praxisorientierten Workshops, durchgeführt von hochkarätigen Referenten, versprechen für alle Kontaktlinsenanpasser und Optometristen ein abwechslungsreiches und informatives Wochenende.

Weiterhin hält der ZVA am Samstag seine jährliche Obermeistertagung ab. Neben der Präsentation aktueller Branchenereignisse bietet der ZVA in diesem Rahmen wieder aktuelle Themen, die sich ein zukunftsorientierter Augenoptiker nicht entgehen lassen sollte.

Erstmals ergänzt der Praxistag der IVBS das Programm am Samstag. Die IVBS präsentiert mit hochwertigen Referenten neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich des Binokularsehens und ihre Anwendung.

Der dritte Tag von SICHT.KONTAKTE 2017 steht im Zeichen des „Tages der Optometrie“. Hier kooperieren die Verbände IVBS, VDCO und ZVA auch bei den Programminhalten und bieten allen interessierten Augenoptikern, Kontaktlinsenanpassern und Optometristen

unter anderem wichtiges Optometriewissen für die tägliche Praxis.

Die Programme zu allen Veranstaltungen – VDCO´17, ZVA-Obermeistertagung, IBVSPraxistag und Tag der Optometrie – finden sich auf http://www.sichtkontakte.de

.