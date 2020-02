Hoffmann Natural Eyewear: SWR Fernsehbeitrag

„Made in Südwest – eine Brille für Elton John“

Das SWR Fernsehen produzierte einen Fernsehbeitrag mit dem Titel „Made in Südwest – Eine Brille für Elton John“.

In dem 30 minütigen Film geht es hautsächlich um die Hoffmann-Manufaktur und Hoffmann Natural Eyewear. Aber auch Maybach Icons of Luxury und die Maybach Boutique in Berlin sind im Beitrag zu sehen und bekam sogar prominenten Besuch von Schauspieler Jürgen Vogel.