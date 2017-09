Hoya: Beste Straßenlage

Mit EnRoute auf der BMW M Drive Tour

Mehr Sicherheit und Komfort im Straßenverkehr, das versprechen die Hoya EnRoute Brillengläser. Zahlreiche Features der speziell für die Anforderungen von Autofahrern entwickelten Gläser tragen objektiv dazu bei, dass gerade schwierige Sichtverhältnisse besser zu meistern sind. Aber wie ist das subjektive Erleben beim Fahren? Das konnten nun 21 Hoya Kunden persönlich testen.

Im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung hatten ausgewählte Hoya Kunden am 22. September in Mönchengladbach die Möglichkeit, ihre persönlichen EnRoute Brillengläser in Sehstärke bei der Ausfahrt mit den neuesten BMW M Modellen zu testen. Unter der fachkundigen Anleitung erfahrener BMW-Instruktoren startete die Ausfahrt über den linken Niederrhein. Schon bald war persönlich erlebbar, was die BMW M Modelle auszeichnet: Die Dynamik und Agilität eines Sportwagens verbindet sich mit Alltagstauglichkeit und Komfort. So entsteht ein dynamisches und zugleich sicheres Fahrgefühl, und dies ist der Anspruch, dem auch die EnRoute Brillengläser voll gerecht werden.

Oliver Fischbach, Geschäftsführer von Hoya DACH, zu seinen Eindrücken: „Die Teilnehmer des Events waren alle hochzufrieden mit dem Sehkomfort ihrer EnRoute Brillengläser. Gerade bei wechselnden Lichtverhältnissen und auch beim leichten Dunst zu Beginn der Fahrt zeigten sich einfach die Stärken dieses Glasdesigns.“