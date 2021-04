Hoya: Miyosmart in DACH-Region eingeführt

Brillengläser gegen Myopie-Progression bei Kindern

Hoya bringt jetzt das Brillenglas Miyosmart in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt. Dieses Brillenglas zur Verlangsamung der Myopie-Progression bei Kindern ist das erste seiner Art von Hoys, welches auf der patentierten Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) Technologie basiert. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Hong Kong Polytechnic University, eine der führenden Universitäten im Bereich der Myopie Forschung, entwickelt.

Das neuartige Brillenglas ist eine sichere, schnelle, effektive und nicht-invasive Methode für das Myopie-Management. Es wurde klinisch bewiesen, dass das Brillenglas das Fortschreiten der Myopie bei Kindern im Alter von 8-13 Jahren um durchschnittlich 60% verlangsamt. Dies geht aus den Ergebnissen einer zweijährigen klinischen Studie aus dem Jahr 2019 hervor, die vom Zentrum für Myopieforschung an der Hong Kong Polytechnic University durchgeführt und im British Journal of Ophthalmology veröffentlicht wurde.

Miyosmart mit D.I.M.S. Technologie ist ein Einstärkenglas, dessen Vorderfläche hunderte kleine Segmente beinhaltet, die alle einen zusätzlichen myopischen Defokus im Auge abbilden. Beim Blick durch einen pupillengroßen Bereich ist somit immer eine scharfe und defokussierte Abbildung im Auge gewährleistet. Der Aufbau des Brillenglases ermöglicht die Verlangsamung des außergewöhn­lichen Längenwachstums des Auges und bietet klares Sehen.

Das Brillenglas kann, unter Berücksichtigung des Anpass-Leitfadens, in jede Kinderbrillenfassung eingesetzt werden und sieht wie ein normales Einstärkenglas aus.

„Wir haben bis dato mehr als 500.000 Kinder und Jugendliche erfolgreich mit unserem innovativen Brillenglas Miyosmart versorgt. Das Brillenglas ist bereits in Asien, Austra­lien, Kanada, Frankreich und Italien auf dem Markt und jetzt auch für unsere augenoptischen Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Der Rollout in weiteren Ländern ist geplant“, erklärt Griff Altmann, Chief Technology Officer bei Hoya Vision Care.

Die Innovationsstärke der D.I.M.S Technologie im Miyosmart wurde außerdem bereits mit mehreren Auszeichnungen untermauert: „Grand Prize“, „Grand Award“ und die Goldmedaille auf der „46. Internationalen Messe für Erfindungen“ in Genf. Im Oktober 2020 wurde das Brillenglas auf der „Optik Fachmesse Silmo“ in Paris mit dem „Silmo d'Or Award“ in der Kategorie „Vision“ prämiert.