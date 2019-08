Hoya: Neue regionale Vertriebsleitung

Neuer regionaler Vertriebsleiter in der Region Nord/Ost

Hoya stellt mit Tony Krause den neuen regionalen Vertriebsleiter für die Region Nord/Ost vor. Als weiterer Neuzugang ist Jürgen Ziegler seit dem 1. Juli 2019 auch im Team Nord/Ost.

Der 36-jährige Familienvater Tony Krause ist ein ausgebildeter Augenoptikermeister mit langjähriger Erfahrung in verschiedenen vertrieblichen Funktionen. Der gebürtige Sachse lebt in Leipzig und wird für die Region Nord/Ost verantwortlich sein sowie das regionale Team bestehend aus 7 Mitarbeitern leiten.

Neu im Team Nord/Ost startete Herr Jürgen Ziegler zeitgleich am 1. Juli 2019. In seiner Rolle als Gebietsverkaufsleiter für Teilgebiete von Brandenburg und Thüringen sowie das Bundesland Sachsen kann der gelernte Augenoptiker viel Erfahrung aus mehr als 20 Jahren Vertriebstätigkeit in der Brillenglas- als auch Fassungsindustrie einbringen.

Michael van der Heyden, Vertriebsdirektor Hoya Lens Deutschland GmbH, ist erfreut über die Neubesetzungen und Neuausrichtung der Verkaufsregion Nord/Ost: “Mit viel Leidenschaft für die augenoptische Industrie und weitreichenden Kompetenzen vervollständigen Herr Krause und Herr Ziegler unser bereits ausgezeichnetes Team Nord/Ost ideal.“