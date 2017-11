Hoya: Personelle Erweiterung

Vertriebsteam deutlich aufgestockt

Die Hoya Lens Deutschland GmbH stellt in diesem Monat fünf neue Kollegen vor, die in verschiedenen Vertriebspositionen die Augenoptiker unterstützen werden.

Bereits im September starteten Claudia Klöckner und Lutz Schaefers ihre neuen Aufgaben. Der Augenoptikermeister und Fachmann für Marketing Lutz Schäfer übernimmt die Position des Regionalleiters Nord. Claudia Klöckner, gelernte Augenoptikermeisterin mit mehrjähriger Vertriebserfahrung, ist bereits als Gebietsverkaufsleiterin unterwegs und betreut zusätzlich die Hoya Kunden in Gebiet Westdeutschland.

Im November wird die Position des Regionalleiters West durch Uwe Vogt neu besetzt. Der 58-jährige Diplom-Ökonom sammelte langjährige Erfahrung in verschiedenen vertrieblichen Führungsstationen.

Der bisherige Regionalleiter West Stefan Sikorski bekleidet von nun an die Position des Vertriebsleiters National und ist unter anderem für die Zusammenarbeit mit augenoptischen Einkaufsgruppen verantwortlich. Stefan Sikorski, Lutz Schäfers und Uwe Vogt berichten in ihrer Funktion an den Vertriebsdirektor Deutschland, Michael van der Heyden.

Ralf Mutschall beginnt in diesem Monat als Gebietsverkaufsleiter in Süddeutschland. Seit seinem Abschluss als Augenoptikermeister ist Herr Mutschall im Vertrieb der augenoptischen Industrie tätig.

Jürgen Tieker wird als Gebietsverkaufsleiter in der Region Südwestdeutschland tätig sein. Auch Herr Tieker ist ein erfahrener Augenoptikermeister und langjähriger Vertriebsrepräsentant in der Augenoptik.

Gemäß des Partnerkonzepts Hoya + You stärkt das Unternehmen mit dieser Erweiterung des Vertriebs die Kooperation mit dem Mittelstand und will so noch mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse der Augenoptiker vor Ort eingehen.