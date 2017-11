Hoya: Roadshow 2017

Erfolgreiche Bilanz der Veranstaltungsreihe

Hoya präsentierte auf der Hoya +You Roadshow 2017 neben dem neuen Partner-Konzept Produktneuheiten sowie praxis- und zukunftsorientierte Tools und Services. Über 300 Teilnehmer erlebten auf Veranstaltungen in Köln, Nürnberg und Berlin live, dass der Unternehmensfokus klar auf der erfolgreichen Partnerschaft mit dem selbstständigen Augenoptiker liegt.

Neben der Innovation Yuniku, der ersten vollständig individualisierten Brille, wurden verschiedene Hightech-Verfahren präsentiert, die die Refraktion, Beratung und Prävention auf ein neues Level heben. Auf große Nachfrage stießen auch neue Service- und Beratungsangebote aus den Bereichen Unternehmensnachfolge und Marketing. Die neuen Gleitsichtgläser Balansis und LifeStyle 3/3i, die seit Oktober 2017 verfügbar sind, waren Gegenstand eines interessanten Kurzvortrags.

Dr. Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Think Tank W.I.R.E., lieferte in seinen Keynotes pointierte Thesen und unerwartete Lösungsansätze zu den Herausforderungen einer digitalen Welt. Die außergewöhnlichen Locations trugen ebenfalls zum Gelingen der Veranstaltungen bei, so dass Gastgeber, Mitwirkende und Teilnehmer bei allen Terminen ein positives Fazit zogen: ein tolles Event, das vor allem von der Kommunikation auf Augenhöhe und dem wechselseitigen Austausch lebt.