Hoya + You: Online Marketing Future Day

Veranstaltung für die digitale Zukunft in der Augenoptik

Die Chancen und Risiken der Digitalisierung können unterschiedlich bewertet werden. Einigkeit besteht allerdings, dass man sich den Herausforderungen der Digitalisierung in der Augenoptik gemeinsam stellen muss. Aus diesem Grund läd der Mönchengladbacher Brillenglashersteller interessierte Augenoptiker aus dem deutschsprachigen Raum am 20.09.2018 nach Düsseldorf zum Hoya + You Online Marketing Future Day ein.

Mit der Unterstützung renommierter Experten wird die Veranstaltung Ideen, Empfehlungen und Motivation für die digitale Zukunft in der Augenoptik liefern.



Die Digitalisierung ist in aller Munde und sie ist im Alltags- und Geschäftsleben bereits voll angekommen. Aus den Hoya + You Future Talks weiß Hoya, dass dieses Thema auch deutschsprachige Augenoptiker bewegt.

Deshalb bietet die Veranstaltung am 20.09.2018 im Düsseldorfer Medienhafen ein vielfältiges Programm aus Vorträgen und einem Round Table zur digitalen Entwicklung. Keynote-Speaker Ibrahim Evsan sowie Social Media Experte Philipp Steuer teilen neben anderen Gesprächspartnern Ihre Erfahrungen und beantworten gerne die Fragen des Publikums.

Interessierte Augenoptiker können sich per Fax 02161 652-3555 oder per Email (.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) ) anmelden oder mehr Informationen erfragen. Die Teilnahmegebühr beträgt 69€ bei Anmeldungen bis zum 27.08.2018, sowie 99€ bei Anmeldungen bis zum 10.09.2018.