HS Aalen: Laborveranstaltungen für Masterstudierende gestartet

Nach der Theorie folgt die Praxis im berufsbegleitenden Masterstudiengang

Im Masterstudiengang Vision Science and Business (Optometry) an der Hochschule Aalen wurden auch während der Covid-19-Pandemie alle Laborveranstaltungen planmäßig in Präsenz angeboten, im vergangenen Studienjahr allerdings parallel in Deutschland, in der Schweiz und in Kroatien.

Am Freitag, den 20. August 2021 starteten nun die 20 VSB-Masterstudierenden aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Slowenien, Kroatien und Nepal gemeinsam vor Ort im Laborgebäude Augenoptik/Optometrie auf dem Campus Burren der HS Aalen mit den Laborveranstaltungen.

Die Studierenden wenden ihr in den vergangenen vier Wochen erlerntes theoretisches Wissen in den „Binocular Vision Labs“ unter der Leitung von Prof. Hannu Laukkanen vom College of Optometry an der Pacific University in Oregon in den USA und Katja Schiborr aus Würzburg gemeinsam mit den Lehrbeauftragten Oliver Buck, Markus Hofmann und Frank Tannek an und weisen die erworbenen Kompetenzen in einer theoretischen und praktischen Prüfungen nach.

Durch Kompetenz von der Masse abheben

„Wir legen großen Wert auf den Austausch mit und unter den Studierenden und haben alles notwendige in die Wege geleitet, um natürlich auch jetzt diese wichtigen Präsenztage der Laborveranstaltungen zu ermöglichen“, so Studiengangsleiterin Prof. Dr. Anna Nagl.

Die Studierenden wissen dies zu schätzen und haben sich bewusst für die Hochschule Aalen entschieden: „Weiterbildung und Qualifizierung ist auch nach vielen Berufsjahren als selbstständiger Augenoptiker/Optometrist unerlässlich: Wissenserweiterung in der besonderen optometrischen Ausrichtung Aalens, persönliche Weiterentwicklung und das fachliche Weiterkommen. Dadurch hebt man sich von der breiten Masse der Augenoptiker ab“, betonen die beiden Studenten aus dem Rheinland, Torsten Dautzenberg und Kai Jaeger.

Weitere Informationen zu den Augenoptik-/Optometrie-Studiengängen der Hochschule Aalen gibt es unter www.hs-aalen.de/ao und www.hs-aalen.de/vsb.